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Бывший заммэра Петрозаводска Евгений Перов возглавит Корпорацию развития Карелии

Новости. Общество
15:18, 04 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов после работы в МФЦ займет пост гендиректора Корпорации развития Карелии.

Сегодня, 4 февраля, последний день работы Евгения Перова в должности руководителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Карелии. Он уволился по собственному желанию, чтобы занять пост генерального директора Корпорации развития республики.

Свое новое назначение бывший чиновник петрозаводской мэрии комментировать не стал.

«Работа есть работа», — сказал «Столице на Онего» Евгений Перов.

Бывший заммэра сменит в Корпорации развития Карелии Марину Кувшинову, которая руководила учреждением с 2019 года. Как стало известно нашему изданию, экс-гендиректор Корпорации перешла в Управления земельными ресурсами республики.

Напомним, Перов в июле прошлого года пришел в Многофункциональный центр. До этого он ушел в отставку, освободив место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии. Евгений Перов отработал в должности председателя комитета около трех лет. Как рассказал тогда экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-04 16:37:05
Не плакатиком же ему на м осту трясти и ашипки на стеле воинской славы выискивать.
Горожанин
2022-02-04 16:32:48
В СССР была такая профессия - сельский мехвнизатор широкого профиля. Мужик,который на селе умел все!
Теперь появились "чиновники широкого профиля". Не важно чем руководить, лишь бы руководить. А уметь не обязательно...
Дима
2022-02-04 16:21:53
Мммм....запахло денюжкой, как читается по фото.
сникерс
2022-02-04 16:02:49
круговорот чинуш в природе. Ничего толком не умеют, вон и пихает его каждый представитель клана куда попало
Сокол Шоко
2022-02-04 16:02:20
Через полгода будет президентом страны))
Неизвестно
2022-02-04 15:59:43
через пол года глава Карелии?
Ванёк
2022-02-04 16:09:52
Неизвестно, так хуже не будет , всё одно ...
David.
2022-02-04 15:58:47
По уму конечно, надо было бы ему за границу перебраться...
Саныч
2022-02-04 15:56:28
Хорошо так - раз в полгода должности менять. Спроса никакого.
Ванёк
2022-02-04 15:58:35
Саныч, значит спрос на таких работничков есть сверху .
Саныч
2022-02-04 15:55:25
"Свое новое назначение бывший чиновник петрозаводской мэрии не стал."
Что не стал-загадка)
Экcперд
2022-02-04 15:44:00
Успешный человек и толковый руководитель. У либеральной тусовки от зависти и бессильной злобы истерика случится
Гражданин
2022-02-04 15:58:47
Экcперд, нет истерики.
Просто смешно. Успешный - ха.
Зависимый и послушный.
Бегал от армии - менял должности и прописки. То тут - то там.
Мэрия - МФЦ - Корпорация.... а что дальше ?
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