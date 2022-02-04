Бывший заммэра Петрозаводска Евгений Перов возглавит Корпорацию развития Карелии

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов после работы в МФЦ займет пост гендиректора Корпорации развития Карелии.

Сегодня, 4 февраля, последний день работы Евгения Перова в должности руководителя Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Карелии. Он уволился по собственному желанию, чтобы занять пост генерального директора Корпорации развития республики.

Свое новое назначение бывший чиновник петрозаводской мэрии комментировать не стал.

«Работа есть работа», — сказал «Столице на Онего» Евгений Перов.

Бывший заммэра сменит в Корпорации развития Карелии Марину Кувшинову, которая руководила учреждением с 2019 года. Как стало известно нашему изданию, экс-гендиректор Корпорации перешла в Управления земельными ресурсами республики.

Напомним, Перов в июле прошлого года пришел в Многофункциональный центр. До этого он ушел в отставку, освободив место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии. Евгений Перов отработал в должности председателя комитета около трех лет. Как рассказал тогда экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.