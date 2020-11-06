Бывший замминистра транспорта России купил концерн "Калашников"

Эксперты оценивают сумму сделки в миллиард рублей.

Бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников стал крупнейшим собственником концерна "Калашников". Как сообщил "Коммерсант", экс-чиновник Минтранса приобрел 75% минус одну акцию ведущего отечественного производителя вооружений. Сделка закрыта, цена ее не раскрывается: собеседники издания полагают, что стоимость пакета должна составлять порядка миллиарда рублей, но из-за высокой долговой нагрузки концерна может оказаться ниже.

Как отмечает "Коммерсант", господин Лушников ушел из Минтранса в сентябре 2018 года, а в 2019 году совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО "УК "Перспектива", занимающееся управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. В частности, в его управлении находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.