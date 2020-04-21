Бывший замначальника УФСИН Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении бывшего заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе карельского УФСИН возбуждено уголовное дело по мошенничеству при получении денежных выплат.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 апреля в отношении бывшего заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе карельского УФСИН Н. Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при получении денежных выплат.

Эта уголовная история началась в 2018 году. Вышедший тогда на пенсию полковник внутренней службы в отставке Н. выписался из петрозаводской квартиры. После этого, как установили сотрудники УФСБ республики, он зарегистрировался в непригодном для проживания 5-квартирном бараке (на фото) в поселке Чупа Лоухского района.

Затем, по данным следствия, документы о новом месте своей регистрации Н. представил в группу пенсионного обеспечения УФСИН. В результате ему, как зарегистрированному в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена пенсия более 50 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше положенного. В итоге, по мнению следствия, фактически не проживающий в Чупе полковник в отставке, подозревается в хищении свыше 120 тысяч рублей бюджетных средств. По неофициальной информации, свою вину он признал. Отметим, что на допрос в карельский Следком Н. приехал из Анапы, где сейчас проживает.

Также обнаружен и тот факт, что бывший замначальника УФСИН Карелии зарегистрировался в Чупе в одной квартире со своим бывшим коллегой из службы исполнения наказаний П., который был задержан ранее по подозрению в мошенничестве по аналогичному "пенсионному "делу.

В ходе написания материала стало известно, что вместе с двумя экс-сотрудниками УФСИН Карелии в этой же небольшой двухкомнатной квартире в Чупе, с аналогичной целью - получение более высокой пенсии - оказался прописан молодой пенсионер МВД РК Л. Ранее он работал в штабе министерства и тоже дослужился до полковника.

По нашей информации, на момент начала расследования все трое полковников-отставников заявляли, что действительно проживают в Чупе.