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Бывший завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили Lada

Новости. Общество
09:00, 23 Декабря 2022
фото: © ТАСС

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На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, но они будут китайскими.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

«Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания», — сказал президент АвтоВАЗа.

Соколов отметил, что выпуск машин на этой площадке начнут во второй половине следующего года.

«Раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada <…> в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод», — заявил он.

 

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