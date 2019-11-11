Бывший зек украл у сестры корнеудалитель на севере Карелии

В одном из поселков Калевальского района произошла кража из бани, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 31-летнего местного жителя.

Потерпевшей стала его родная сестра.

Безработный мужчина искал деньги на алкоголь. Злоумышленник взломал замок металлической трубой, проник в баню и похитил оттуда лестницу-стремянку и ручной культиватор-корнеудалитель. Как впоследствии признался обвиняемый, орудие взлома и культиватор он спрятал в парке. Лестницу он продал местному жителю за 250 рублей.

Сестра мужчины пояснила, что не собирается примиряться с родственником, уже судимым, отбывавшим наказание.



Обвиняемый дал признательные показания, раскаялся и в настоящее время ожидает решения суда.

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