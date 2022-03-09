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Бывший зэк в Петрозаводске совершил разбойное нападение на ломбард (ВИДЕО)

Новости. Криминал
10:16, 16 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Угрожая сотруднице, он потребовал выдать ему деньги, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о разбое, совершённом в одном из ломбардов города. Об этом сообщила работница организации.

Со слов потерпевшей, утром она пришла на работу и едва успела открыть дверь офиса, как следом за ней в помещение зашел неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал выдать деньги. Женщина успела нажать кнопку вызова охраны. Тогда нападавший вырвал у неё из рук связку ключей от сейфа. Попытался открыть его, но не справился с замком и убежал.

Незамедлительно на место преступления прибыла следственно-оперативная группа. При обследовании близлежащей территории кинолог со служебной собакой обнаружили мужские пальто, шапку, шарф и перчатки. Потерпевшая сообщила, что именно в этой одежде был нападавший.

Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 43-летнего мужчину. В отношении подозреваемого, который ранее отбывал наказание за кражи, а также преступление против личности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

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