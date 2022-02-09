Бывший зек в поселке Карелии украл из магазина товаров на 100 тысяч рублей

В Медвежьегорском районе 50-летний рецидивист промышлял кражами и в результате попался в руки сотрудников полиции, сообщили в МВД Карелии.

В правоохранительные органы Медвежьегорского района поступила информация о том, что неизвестный похитил принадлежащие торговой организации товары на общую стоимость 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Сегежского района.

Полицейские выяснили, что ночью мужчина приехал в посёлок на личном автомобиле, взломав замок, проник в местный магазин, взял с витрин различные продукты питания, в том числе тушёнку и замороженное мясо, стиральные порошки и водку, затем погрузил товары в машину и отвёз их домой. Часть похищенного стражи порядка изъяли.

Кроме того, установлено, что подозреваемый причастен к кражам имущества, принадлежащего 50-летнему сельчанину. По версии следствия, в один из дней сегежанин проник в чужой гараж и незаконно завладел хранившимся там металлом, который он в дальнейшем сбыл. В другой день он похитил 50-литровые канистры с бензином. Часть топлива расходовал, остальное выдал правоохранителям.

По всем эпизодам преступной деятельности фигурант уголовного дела дал признательные показания. Расследование продолжается.