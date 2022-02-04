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Бывший житель Петрозаводска не смог вывезти из Финляндии на родину 6 кг овсяных хлопьев

Новости. Общество
11:41, 08 Февраля 2022
фото: © ladyklub.ru

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Петрозаводчанин хотел привезти из Финляндии слишком много овсяных хлопьев и нарушил закон, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Так, 27 января 2022 года петрозаводчанин, в настоящее время проживающий в Финляндии, направлялся в Россию и пересекал границу в пункте пропуска «Вяртсиля». В ходе досмотра государственным инспектором Россельхознадзора в ручной клади были обнаружены овсяные хлопья общим весом 6 кг.

Фитосанитарного сертификата у владельца продукции не было, а без сопровождения таким документом можно ввозить продукцию высокого фитосанитарного риска только в количестве не более 5 кг.

Излишки продукции были возвращены на сопредельную территорию.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.

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Комментарии

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Неравнодушный
2022-02-08 13:07:14
У наших людей вообще нет никакой суверенности сознания. Овсяные хлопья весьма успешно изготавливают в России.
Zim
2022-02-08 12:53:40
А что, у нас уже и овес заканчивается?
Саныч
2022-02-08 12:25:42
Почему не расстреляли мерзавца? Почему Любарский не опубликовал фельетон?
ребзя
2022-02-08 12:46:29
Почему слабунова не выразила озабоченность ?
Экcперд
2022-02-08 12:16:28
А сыр ? :)
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