Бывший житель Петрозаводска не смог вывезти из Финляндии на родину 6 кг овсяных хлопьев

Петрозаводчанин хотел привезти из Финляндии слишком много овсяных хлопьев и нарушил закон, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Так, 27 января 2022 года петрозаводчанин, в настоящее время проживающий в Финляндии, направлялся в Россию и пересекал границу в пункте пропуска «Вяртсиля». В ходе досмотра государственным инспектором Россельхознадзора в ручной клади были обнаружены овсяные хлопья общим весом 6 кг.

Фитосанитарного сертификата у владельца продукции не было, а без сопровождения таким документом можно ввозить продукцию высокого фитосанитарного риска только в количестве не более 5 кг.

Излишки продукции были возвращены на сопредельную территорию.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.