Бывшим заключенным, которые вернулись с СВО, хотят помочь с адаптацией

Минюст предложил ресоциализировать бывших заключенных, ушедших на СВО.

Военнослужащие, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, после возвращения получат право на социальную адаптацию, пишет Коммерсант. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Военнослужащие смогут получить психологическую, медицинскую помощь, а также содействие в трудоустройстве и получении образования.

Министерство предлагает дополнить закон отдельной статьей, которая устанавливает особенности применения пробации в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно или получивших отсрочку от отбывания наказания в связи «с призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с ВС РФ.

— В целях обеспечения более эффективной адаптации в обществе после увольнения с военной службы, оказания психологической, медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, в получении образования, а также в получении других видов помощи данная категория лиц требует особого внимания со стороны государства, — поясняет Минюст.

Чтобы пройти постпенитенциарную пробацию, вернувшиеся с СВО военнослужащие должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания. Учреждение, в свою очередь, должно будет оценить «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и принять решение о ее целесообразности. Подать заявление бывшие заключенные смогут в течение полугода после увольнения с военной службы.