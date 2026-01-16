Бывшую котельную в Карелии вновь выставили на торги

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии на продажу выставили помещение бывшей котельной.
Объект находится в районе промплощадки предприятия «Карелия ДСП».
Здание площадью около 1,7 тысяч квадратных метров выставлено на торги с начальной ценой в 2,2 миллиона рублей. При этом минимальная цена предложения составляет 1,1 млн рублей. Торги проходят на платформе «Сбербанк АСТ».
Судя по данным платформы, это уже пятая попытка продать помещение. Впервые его выставили на аукцион в 2023 году с ценой в 3,8 миллиона рублей. Все предыдущие торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от покупателей.
Напомним, ранее завод «Карелия ДСП» оказался в финансовом кризисе.