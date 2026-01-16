Бывшую котельную в Карелии вновь выставили на торги

Судя по данным платформы, это уже пятая попытка продать помещение. Впервые его выставили на аукцион в 2023 году с ценой в 3,8 миллиона рублей. Все предыдущие торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от покупателей.

Здание площадью около 1,7 тысяч квадратных метров выставлено на торги с начальной ценой в 2,2 миллиона рублей. При этом минимальная цена предложения составляет 1,1 млн рублей. Торги проходят на платформе «Сбербанк АСТ».

