C 13 по 16 августа будет ограничена подача горячей воды для некоторых районов Петрозаводска

В соответствии с требованиями п. 2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Петрозаводская ТЭЦ проводит испытания магистральных тепловых сетей в период с 10.00 часов 13 августа до 10.00 часов 16 августа .

В связи с испытаниями в указанный период будет ограничено теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения для всех потребителей Петрозаводской ТЭЦ.

Данные испытания проводятся каждые пять лет на работающем оборудовании в межотопительный период. Выполнение подобных испытаний во время останова Петрозаводской ТЭЦ с 19 июня по 3 июля было невозможным, так как в это время осуществлялись ремонтные и профилактические работ с проведением гидравлических испытаний для обнаружения повреждений на магистральных тепловых сетях.

Будет прекращено горячее водоснабжение потребителей в следующих микрорайонах:

- Сулажгора

- центр города

- район сетей НГЧ (подразделение железной дороги)

- Зарека

- Кукковка

- Голиковка

- Привокзальный

- Древлянка

- Перевалка

- Пятый поселок

В районах ул. Профсоюзов и Октябрьского проспекта в период с 10.00 13 августа до 10.00 19 августа будет ограничена подача горячей воды в связи с работами на сетях АО "ПКС-Тепловые сети".

Ограничение не коснется следующих районов: Ключевая, Соломенное, Пески, район Сулажгорского кирпичного завода.

ПКС приносит извинения за доставленные временные неудобства.