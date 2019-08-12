C 13 по 16 августа будет ограничена подача горячей воды для некоторых районов Петрозаводска
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В соответствии с требованиями п. 2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Петрозаводская ТЭЦ проводит испытания магистральных тепловых сетей в период с 10.00 часов 13 августа до 10.00 часов 16 августа .
В связи с испытаниями в указанный период будет ограничено теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения для всех потребителей Петрозаводской ТЭЦ.
Данные испытания проводятся каждые пять лет на работающем оборудовании в межотопительный период. Выполнение подобных испытаний во время останова Петрозаводской ТЭЦ с 19 июня по 3 июля было невозможным, так как в это время осуществлялись ремонтные и профилактические работ с проведением гидравлических испытаний для обнаружения повреждений на магистральных тепловых сетях.
Будет прекращено горячее водоснабжение потребителей в следующих микрорайонах:
- Сулажгора
- центр города
- район сетей НГЧ (подразделение железной дороги)
- Зарека
- Кукковка
- Голиковка
- Привокзальный
- Древлянка
- Перевалка
- Пятый поселок
В районах ул. Профсоюзов и Октябрьского проспекта в период с 10.00 13 августа до 10.00 19 августа будет ограничена подача горячей воды в связи с работами на сетях АО "ПКС-Тепловые сети".
Ограничение не коснется следующих районов: Ключевая, Соломенное, Пески, район Сулажгорского кирпичного завода.
ПКС приносит извинения за доставленные временные неудобства.
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