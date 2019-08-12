Подписаться
Новости. Общество
13:49, 12 Августа 2019
фото: Pixabay

C 13 по 16 августа будет ограничена подача горячей воды для некоторых районов Петрозаводска

Загрузка...

В соответствии с требованиями п. 2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Петрозаводская ТЭЦ проводит испытания магистральных тепловых сетей в период с 10.00 часов 13 августа до 10.00 часов 16 августа .

В связи с испытаниями в указанный период будет ограничено теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения для всех потребителей Петрозаводской ТЭЦ.

Данные испытания проводятся каждые пять лет на работающем оборудовании в межотопительный период. Выполнение подобных испытаний во время останова Петрозаводской ТЭЦ с 19 июня по 3 июля было невозможным, так как в это время осуществлялись ремонтные и профилактические работ с проведением гидравлических испытаний для обнаружения повреждений на магистральных тепловых сетях.

Будет прекращено горячее водоснабжение потребителей в следующих микрорайонах:

- Сулажгора
- центр города
- район сетей НГЧ (подразделение железной дороги)
- Зарека
- Кукковка
- Голиковка
- Привокзальный
- Древлянка
- Перевалка
- Пятый поселок

В районах ул. Профсоюзов и Октябрьского проспекта в период с 10.00 13 августа до 10.00 19 августа будет ограничена подача горячей воды в связи с работами на сетях АО "ПКС-Тепловые сети".

Ограничение не коснется следующих районов: Ключевая, Соломенное, Пески, район Сулажгорского кирпичного завода.

ПКС приносит извинения за доставленные временные неудобства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-12 15:01:49
Совсем охренели.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:28
Капитал
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
Покупка квартиры – дело весьма ответственное и, на первый взгляд, сложное. Но на самом деле весь процесс может занять минимум времени и энергозатрат потенциального новосела.
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 8
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Забег "Ультра трейл "Фонтаны"
Сегодня 09:33
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»