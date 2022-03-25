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Cенатор Клишас: Мобилизации и полного запрета на выезд из страны не будет

Новости. Политика
22:00, 25 Марта 2022
фото: © Фотобанк Lori

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Глава комитета Совета Федерации по государственному строительству утверждает, что нынешние ограничения на выезд граждан из России носят временный характер.

У России нет планов по закрытию границ и мобилизации граждан. Об этом заявил в интервью РБК глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

«Мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — сказал сенатор.

По словам Клишаса, есть четкий перечень оснований, по которым гражданам может быть ограничен выезд из страны. «Все эти ограничения носят временный характер. То есть нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — утверждает глава комитета Совета Федерации.

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