Чапаевское кольцо и проспект Александра Невского отремонтируют в этом году в Петрозаводске

Стало известно, какие дороги отремонтируют в новом году в Карелии.

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал о планах по ремонту дорог в республике.

— В Петрозаводске основные (но не единственные) объекты ремонта — пр. А. Невского и верхнее Чапаевское кольцо. В Олонецком районе будут отремонтированы 8 км на участке Видлица — Погранкондуши и 5,5 км дороги до п. Тукса, — рассказал в своем телеграм-канале Виктор Россыпнов.

Кардинально изменится в лучшую сторону участок протяженностью 22,9 км между Костомукшей и Вокнаволоком, будет приведен в порядок один из самых сложных участков дорожной сети Карелии — от трассы Кола до Авнепорога — 23 км. Ждут ремонт важные участки дорог в Суоярвском округе: первые 5 км от Суоярви до п. Пийтсиёки (и 9,6 км — в 2027 году) и 8,5 км дороги Суоярви — Поросозеро в части участков, проходящих по населенным пунктам.

Главный ремонт 2026 года, по словам чиновника, в Лахденпохском районе — 4,7 км дороги в п. Элисенваара, а в Сортавальском — 3,5 км до поселка Заозёрный, по которому, в том числе, осуществляется подвоз пациентов в Сортавальскую ЦРБ. На первоочередную необходимость его ремонта обращали внимание жители Сортавалы.

