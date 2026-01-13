РЕКЛАМА
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30
В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

00:10

В Минздраве Карелии рассказали, какие продукты помогают сохранить энергию после обеда

23:02

Чапаевское кольцо и проспект Александра Невского отремонтируют в этом году в Петрозаводске

22:30

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Первый отель на Луне может открыться уже в 2032 году

22:02

Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

21:31

Названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 года

21:02

Жителей Карелии приглашают посчитать оставшихся на зимовку уток

20:31

Продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года

20:02

Власти Пряжинского района официально подтвердили невозможность подвоза школьника по опасной дороге

19:29

Журналист и краевед в День печати вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»

19:15

В Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя

19:02

В Карелии начали добывать исторический камень, использовавшийся при создании архитектурного образа Петербурга

18:25

Бывший чиновник Карелии фигурирует в деле о хищении 49 млн рублей при газификации Читы

17:55

Глава Карелии поблагодарил сотрудников экстренных и аварийных служб за работу в праздники

17:40

В Карелии мужчина совершил серию краж у родственницы, чтобы купить алкоголь

17:33

В центре Петрозаводска установили камеру, которая фиксирует все виды возможных нарушений

17:16

Изморозь, гололёд и до -25°С обещают в Карелии 14 января

17:02

Полицейские спасли собаку, сбежавшую после взрыва салютов в Калевале

16:44

Дети из карельского поселка вынуждены добираться до школы на такси

16:30

Россияне смогут проверить легальность такси на «Госуслугах»

16:10

Грузовик УАЗ пробил иномарку на дороге в Прионежском районе

15:38

Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

15:20

Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

14:55

В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

14:50

Микроавтобус перевернулся на крышу вблизи Кондопоги — есть пострадавшие

14:36

LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим подержанным автомобилем в Карелии

14:22

Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

13:59

В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

13:40

Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

13:31

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

13:25

Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

13:17

В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

13:02

Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

12:45

В Петрозаводске отменили крещенские купания

12:20

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

12:08

Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

11:51

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

11:40

Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

11:35

«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

11:22

Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

11:07

Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

10:45

В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

10:32

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

10:19

Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

09:54

Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

09:23

Автобусные рейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом отменены

08:58

В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

08:39

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

08:21

На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

08:02

Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

07:41

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

07:22

Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

07:02

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

06:41

Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

00:10
13 января, 22:30 Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в новом году в Карелии.

фото: © скриншот с камер наружного наблюдения «Ситилинк»

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал о планах по ремонту дорог в республике.

— В Петрозаводске основные (но не единственные) объекты ремонта — пр. А. Невского и верхнее Чапаевское кольцо. В Олонецком районе будут отремонтированы 8 км на участке Видлица — Погранкондуши и 5,5 км дороги до п. Тукса, — рассказал в своем телеграм-канале Виктор Россыпнов.

Кардинально изменится в лучшую сторону участок протяженностью 22,9 км между Костомукшей и Вокнаволоком, будет приведен в порядок один из самых сложных участков дорожной сети Карелии — от трассы Кола до Авнепорога — 23 км. Ждут ремонт важные участки дорог в Суоярвском округе: первые 5 км от Суоярви до п. Пийтсиёки (и 9,6 км — в 2027 году) и 8,5 км дороги Суоярви — Поросозеро в части участков, проходящих по населенным пунктам.

Главный ремонт 2026 года, по словам чиновника, в Лахденпохском районе — 4,7 км дороги в п. Элисенваара, а в Сортавальском — 3,5 км до поселка Заозёрный, по которому, в том числе, осуществляется подвоз пациентов в Сортавальскую ЦРБ. На первоочередную необходимость его ремонта обращали внимание жители Сортавалы. 

Ранее сообщалось, что мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса.

