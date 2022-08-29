Чартерные рейсы из Москвы в Петрозаводск завершены до новогодних праздников

Более 3500 тысяч человек воспользовались программой летних чартерных рейсов в Карелию.

Туроператор FUN&SUN с успехом завершил цикл летних чартерных программ в Карелию. Последний в летнем сезоне 2022 года чартерный рейс из Петрозаводска в Москву вылетел 28 августа, сообщается на сайте правительства республики.

Всего возможностью прилететь в республику чартерным рейсом воспользовались более 3 500 человек. Среди пассажиров были туристы по полной экскурсионной программе от FUN&SUN и местные жители, которым удалось приобрести билеты по очень привлекательной цене.

Летние программы в Карелию с чартерным перелетом начались 16 июня и продлились до конца августа. Рейсы из Москвы в Петрозаводск выполнялись два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям «Уральскими авиалиниями». Принимали гостей карельские туроператоры.

В правительстве напомнили, что это вторая чартерная программа туроператора в Карелию. Первая была запущена на новогодних праздниках 2022 года.

В летнюю базовую программу были включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, поездки на заповедник «Кивач» и на старейший российский курорт Марциальные воды с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и карельских калиток. За дополнительную оплату туристы могли посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам и многое другое. У поклонников активного отдыха была возможность заказать дополнительные опции, например, сплав на рафтах по реке Шуя, включая пикник с дегустацией национальных напитков.

— Летние программы по Карелии с чартерным перелетом из Москвы пользовались устойчивым спросом, особенно учитывая, что самолет летал в Карелию дважды в неделю. По количеству продаж Карелия вышла на второе место после Алтая. Всего состоялось 22 рейса, все они были заполнены «под завязку». Общее количество пассажиров, которые прилетели в Карелию с нами — 3562. Из них 70% приобрели базовый экскурсионный пакет с перелетом и проживанием, 20% выкупили перелет и проживание в отеле и 10% только перелет, — прокомментировали представители FUN& SUN.

Учитывая плодотворную работу на карельском направлении в новогоднее время и этим летом, FUN& SUN планирует организовать три чартерных рейса в новогодние праздники. Первых пассажиров по программам Карелия встретит уже 30 декабря.