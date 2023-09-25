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Часовня начала XVII века была построена в древней деревне в Карелии

Новости. Общество
07:45, 26 Сентября 2023
фото: Скриншот из видео

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Команда спортивно-экологического посетила сняла деревню на восточном берегу Онего с высоты птичьего полета.

Молодёжная команда Спортивно-экологического клуба «Пилигрим» в ходе работы по проекту "Школа пилотов этнодронов" посетила старинную деревню Челмужи на побережье Онежского озера в Медвежьегорском районе, чье название восходит к древним обитателям этих мест – саамам.

Как уточнили в клубе, деревня расположена на границе Повенецкого и Заонежского заливов Онего.

«В письменных источниках первое упоминание этих мест относится к 11-12 векам. Но из археологических раскопок известно, что люди здесь жили ещё в очень древние времена. На территории села были найдены украшения из бронзы и серебра, а также западноевропейские монеты, - написали юные исследователи. - В деревне Челмужи до наших дней сохранился памятник деревянного храмового зодчества – Богоявленская церковь. В документах Повенецкого земского управления строительство церкви отнесено к 1605 году».

Ранее команда известного карельского фотографа Ильи Тимина побывала в старинной деревне Пяльма, жители которой возрождают ее вместе с традициями и обычаями.

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