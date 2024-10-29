Часовню Знамения Богородицы в Карелии подключили к свету

Прихожане смогут молиться в комфортных условиях.

Энергетики подключили к электросетям часовню Знамения Богородицы в деревне Корба в Медвежьегорском районе. Информацию об этом сообщили в Минстрое Карелии.

«Россети обеспечили электроснабжение противопожарной системы архитектурного памятника. Для этого построили воздушную линию электропередачи, проложили две кабельные линии и установили трансформаторную подстанцию», — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Карелии после реставрации открылась историческая часовня.