Подписаться
Новости. Общество
14:30, 11 Августа 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Часть денег от продажи билетов на фестиваль "Ruskeala Symphony" пойдет на благотворительность

Загрузка...

В Карелии в горном парке "Рускела" проходит фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Праздник музыки  завершится 11 августа. 

Как сообщила директор Карельской филармонии Ирина Устинова, часть средств от продажи билетов фестиваля пойдет на покупку электропианино для местного детского дома, как символа "Ruskeala Symphony".

Вместе с фестивалем преображается инфраструктура горного парка "Рускеала". По словам его директора Александра Артемьева, дополнительно обустроено освещение дорожек и скал, появилась парковка на 700 машиномест, в планах - парковка на 100 автобусов и развитие железнодорожного вокзала. Кстати, в следующем году на фестиваль предполагается запустить прямой поезд из Москвы.

Артур Парфенчиков заявил, что работа над совершенствованием фестиваля будет идти постоянно. Это касается, в частности, программы "Музыка на воде" в Большом мраморном каньоне. Ее представил вчера камерный состав Симфонического оркестра Карельской филармонии с дирижером Мариусом Стравинским.


Сайт правительства Карелии

"Мы поняли, что гостям нравится эта программа, и в следующем году мы ее расширим, – поделился планами Артур Парфенчиков. – В целом есть идеи привезти на фестиваль новых исполнителей, балет. Будут другие проекты и находки, будем стараться, чтобы фестиваль ежегодно открывал что-то новое. Мне кажется, этот процесс будет бесконечным, и думаю, через два-три года, возможно, здесь появится формат стационарного летнего театра. Искусство требует такого внимания". 


Сайт правительства Карелии

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

09.08.2019 10:59
Капитал
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 6
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 14
01.08.2019 16:49
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 9
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Танцы вокруг Онежского Комара в Петрозаводске
09.08.2019 09:37
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»