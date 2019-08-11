Часть денег от продажи билетов на фестиваль "Ruskeala Symphony" пойдет на благотворительность

В Карелии в горном парке "Рускела" проходит фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Праздник музыки завершится 11 августа.

Как сообщила директор Карельской филармонии Ирина Устинова, часть средств от продажи билетов фестиваля пойдет на покупку электропианино для местного детского дома, как символа "Ruskeala Symphony".

Вместе с фестивалем преображается инфраструктура горного парка "Рускеала". По словам его директора Александра Артемьева, дополнительно обустроено освещение дорожек и скал, появилась парковка на 700 машиномест, в планах - парковка на 100 автобусов и развитие железнодорожного вокзала. Кстати, в следующем году на фестиваль предполагается запустить прямой поезд из Москвы.

Артур Парфенчиков заявил, что работа над совершенствованием фестиваля будет идти постоянно. Это касается, в частности, программы "Музыка на воде" в Большом мраморном каньоне. Ее представил вчера камерный состав Симфонического оркестра Карельской филармонии с дирижером Мариусом Стравинским.



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"Мы поняли, что гостям нравится эта программа, и в следующем году мы ее расширим, – поделился планами Артур Парфенчиков. – В целом есть идеи привезти на фестиваль новых исполнителей, балет. Будут другие проекты и находки, будем стараться, чтобы фестиваль ежегодно открывал что-то новое. Мне кажется, этот процесс будет бесконечным, и думаю, через два-три года, возможно, здесь появится формат стационарного летнего театра. Искусство требует такого внимания".



Сайт правительства Карелии