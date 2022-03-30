Часть домов на Древлянке в Петрозаводске отключат от электричества в мае

Администрация Петрозаводска сообщает, что в мае часть домов на Древлянке отключат от электричества.

14, 20 и 21 мая с 22 часов до 07 утра будет приостановлено электроснабжение домов, расположенных в жилых комплексах «Древлянка-5», «Скандинавия», «Древлянка-7», «Древлянка-8», «Чистый город», «Древлянка-9», «Каскад», «Олимп», а также в микрорайоне «Древлянка — III» (4 км. Лососинского шоссе). Об этом информирует мэрия Петрозаводска со ссылкой на АО «Прионежская сетевая компания».

Отключение связано с проведением капитального ремонта сетей — заменой железобетонных опор и линий.