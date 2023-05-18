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Часть дорог в Приладожье Карелии перекроют из-за авторалли

Новости. Спорт
13:42, 29 Мая 2023
фото: © pixabay

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Ралли «Белые ночи 2023» пройдет с 13 по 17 июня в Сортавальском и Лахденпохском районах, сообщили в Минтрансе Карелии.

В Минтрансе республики предупредили о том, что с 13 по 17 июня временно перекроют дороги по причине тренировочных заездов и ралли «Белые ночи 2023».

Это касается нескольких дорог в Сортавальском и Лахденпохском районах.

13 июня:

- с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участках автодорог «Куркиеки – Алхо», с нулевого по пятый километр и с пятого по девятый километр. А также «Хийтола – Алхо», с девятого по 11 километр и «Хелюля – Заозерный», с нулевого почетвертый километр.

14 июня:

- с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участках автодорог «Куркиеки – Алхо» с нулевого по пятый километр и с пятого по девятый километр.

«Хийтола – Алхо» с девятого по 11 километр и «Хелюля – Заозерный», с нулевого почетвертый километр. Также временно закроют дорогу «Ласанен – Куркиеки – Терву», с 17 по 22 километр.

15 июня:

- с 18.00 до 21.30 на участке автодороги «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья», с пятого по 13 километр.

16 июня:

- с 14.30 до 18.30 на участке автодороги «Подъезд к поселку Куокканиэми», с нулевого по 13 километр;

- с 17.00 до 21.00 на участках автодорог «Ляскеля – Алатту» с первого по 14 километр; «Леппясюрья – Харлу» с 25 по 32 километр, «Подъезд к деревне Хямекоски» с восьмого по 12 километр;

- с 18.00 до 22.00 на участке автодороги «Хелюля – Заозерный», с нулевого по четвертый километр.

17 июня:

- с 09.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30 на участке автодороги «Вялимяки – Костамоярви», с нулевого по 11 километр;

- с 09.30 до 11.30 и с 13.30 до 15.30 на участках автодорог «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 15 по 29 километр, «Ихала – Лумиваара» с пятого по 10 километр;

- с 10.30 до 12.30 и с 14.30 до 16.30 на участках автодорог «Хийтола – Куянсуо» с третьего по 10 километр; «Хийтола – Ринтола», с первого  по четвертый километр.

А также «Объезд поселка Хийтола» с нулевого по второй километр; «Хийтола – Алхо» с нулевого по девятый километр; «Алхо – Кетроваара» с нулевого по 14 километр. 

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