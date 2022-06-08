Часть дороги «Петрозаводск – Лососинное» будет четырехполосной

Продолжаются масштабные работы на автодороге «Петрозаводск – Лососинное».

Благодаря реализации двух проектов - «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» - появится удобная инфраструктура не только для автомобилистов, но и для пешеходов и любителей двухколесного транспорта, сообщается в паблике «Дороги Карелии».

В микрорайоне Древлянка карельской столицы идут работы по реконструкции Лососинского шоссе. Дорожники очистили территорию от деревьев и кустарников, сейчас снимают растительный грунт.

«Городскую магистраль расширят до четырёх полос и продлят на 1,28 км от улицы Попова в направлении микрорайона Чистый город, - пояснил первый заместитель начальника КУ РК «Управтодор РК» Вячеслав Савельев. — Здесь магистраль будет стыковаться с региональной трассой Петрозаводск — Лососинное. Ее ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Обустроенная вдоль дороги велодорожка будет соединена с Оборонной улицей и её велопешеходной инфраструктурой. Таким образом, реализуется мечта велосипедистов о безопасном маршруте.

Зона для велосипедного транспорта будет отделена от пешеходной зоны разделительной полосой. Появится светофор со звуковым сигналом. Автобусные остановки обустроят с учётом будущего развития территории.

Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут пройдет до улицы Чистой.