Часть федеральной трассы на юге Карелии открыли после сильной метели

Участок трассы А-121 в Приладожье Карелии был закрыт для проезда грузовиков из-за непогоды.
По информации ФКУ «Упрдор «Кола», примерно в 10.00 участок трассы А-121 «Сортавала» с 200 км по 254 км полностью открыли для движения.
Напомним, 8 марта в 20.00 этот отрезок дороги, проходящий по Сортавальскому и Лахденпохскому районам, перекрыли для движения грузовиков из-за сильной метели и плохой видимости.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание