Часть федеральной трассы на юге Карелии открыли после сильной метели

Участок трассы А-121 в Приладожье Карелии был закрыт для проезда грузовиков из-за непогоды.

По информации ФКУ «Упрдор «Кола», примерно в 10.00 участок трассы А-121 «Сортавала» с 200 км по 254 км полностью открыли для движения.



Напомним, 8 марта в 20.00 этот отрезок дороги, проходящий по Сортавальскому и Лахденпохскому районам, перекрыли для движения грузовиков из-за сильной метели и плохой видимости.