Часть федеральной трассы в Приладожье Карелии закрыли для грузовиков из-за сильной метели

Непогода привела к закрытию для движения большегрузов части трассы А-121 «Сортавала».

По информации ФКУ «Упрдор «Кола», с 20.00 из-за сильной метели закрыто движение для грузовиков на отрезке федеральной автодороги «Сортавала», с 200 км по 254 км.



Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



«Рекомендуем автомобилистам на время отказаться от поездок в Сортавальский и Лахденпохский район», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.



Дорожная полиция советует быть внимательными за рулем и постоянно контролировать дорожную обстановку. Не стоит допускать экстренного торможения и резких маневров.