Часть федеральных дорог Карелии будет содержаться под уплотненным покровом снега

Текущей зимой отдельные участки федеральных автодорог Республики Карелия будут содержаться под уплотненным снежным покровом — "в накате".

ФКУ Упрдор "Кола" сообщает, что под уплотненным снежным покровом будут содержаться в Карелии следующие дороги: А-121 "Сортавала" — на старом направлении через н.п. Ихала с 206 по 211 км. и на старом направлении через н.п. Щеккила, Кутчезеро, Крошнозеро с 434 по 441 км.; А-137 автомобильная дорога Р-21 ″Кола"- Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой - с 0 по 232 км.; А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску — с 42 по 130 км.; Р-21 "Кола" - подъезд к Беломорску, подъезд к Кеми; А-119 Вологда – Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" - с 393 по 608 км.

При содержании дороги в "накате" образующийся хорошо укатанный, плотный поверхностный слой снега толщиной в среднем до 5 см. поддерживают в ровном состоянии. Во избежание скольжения на уплотненном покрове грейдерами нарезаются продольные бороздки, создается рифленая поверхность. Для этого используются специальные зубчатые и сетчатые ножи. Дополнительно дорога обрабатывается фрикционными противогололедными материалами, это может быть песок или отсев. При повышении температуры и интенсивном таяние снега снежное покрытие убирается с дороги в течение нескольких дней, пояснили в ФКУ Упрдор "Кола".

Максимальная скорость на данных участках дороги ограничивается до 60 км/час.