Часть крупнейшего района Петрозаводска осталась без тепла

Теплоснабжение и горячая вода оказались отключены в нескольких домах на Древлянке.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в 15 домах в районе Древлянка.

Без тепла остались дома по адресу: Лососинское шоссе, 33, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, 35, улица Хейкконена, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Причиной стала авария на теплосетях, в настоящий момент ее устраняют.