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Часть Лоухского озера в Карелии продали рыбопромышленникам из Санкт-Петербурга

Новости. Общество
15:45, 05 Июня 2023
фото: © Правительство Карелии

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Питерская компания «Рыбные технологии» выиграла аукцион на пользование рыбоводным участком на Лоухском озере.

Стали известны результаты торгов на пользование рыбоводным участком на Лоухском озере, являющимся источником питьевой воды для жителей поселка Плотина. На аукцион заявилось восемь компаний. Победителем стало ООО «Рыбные технологии» из Санкт-Петербурга. Компания предложила за рыбоводный участок площадью более 6 гектаров 21,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

В начале года жители поселка Плотина выступали против разведения форели на Лоухском озере. Но Минсельхоз Карелии издал 1 марта приказ о формировании на озере рыбоводного участка. После этого Росрыболовство выставило часть озера на продажу.

Ранее сообщалось, Верховный суд Карелии рассмотрит иск о расформировании рыбоводного участка на Лоухском озере.

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