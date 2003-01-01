Часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

Социальный фонд России объявил о досрочной выплате пенсий за ноябрь в связи с предстоящими праздниками.
Пенсионеры, которые обычно получают выплаты 3 и 4 ноября, получат их 1 ноября.
Как уточнили в фонде, досрочные выплаты касаются всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, пенсий по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие социальные выплаты, они также будут перечислены досрочно.
Пенсионеры, получающие выплаты через банки, получат деньги на счета 1 ноября. Для тех, кто получает пенсию через отделения «Почты России», график выплат не изменится — доставка начнется с 3 ноября в обычном режиме.
С 5 ноября выплата пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
Ранее сообщалось, что ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно.