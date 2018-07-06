Часть поселков под Петрозаводском остались без электроэнергии

Специалисты восстанавливают электроэнергию четырех населенных пунктов в Прионежском районе Карелии.

"Филиал "Карелэнерго" информирует об отключении линии электропередачи 35 кВ в "Шуя - Вилга" в Прионежском районе. В результате погашены подстанции 35 кВ "Вилга", "Бессовец", нарушено электроснабжение четырех населенных пунктов", - рассказали в компании.

"Восстановительные работы проводят три бригады производственного отделения "Южно-Карельские электрические сети". Ведутся оперативные переключения", - отметили в "Карелэнерго".