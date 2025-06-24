Часть Приладожья остаётся без электричества из-за непогоды

После вчерашней непогоды ещё остаются отдельные улицы и дома в Лахденпохском районе, где нет электроснабжения.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила Глава Администрации округа Оксана Жесткова.

По информации по состоянию на 11.30 по ремонтным работам энергетиков:

— ул. Центральная пос Ихала сподключено ээ

— ул. Трубачева г. Лахденпохья - бригада работает

— пос. Райвио - бригада работает

— ул. Лесная пос Раухала - бригада приедет после пос. Райвио

— пос. Элисенваара - работает техника, вчера упали 2 опоры

— пос. Хийтола три улицы - бригада приедет после пос. Элисенваара

— пос. Костомоярви, пос Акахарью - бригада РЖД работает.

Центральное водоснабжение в городе и поселках работает.

Телефон ЕДДС: 8 (921) 524-94-11 круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Сортавальском округе из-за упавшего во время шторма дерева пострадала женщина, повреждено две машины.