Часть Приладожья остаётся без электричества из-за непогоды

После вчерашней непогоды ещё остаются отдельные улицы и дома в Лахденпохском районе, где нет электроснабжения.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила Глава Администрации округа Оксана Жесткова.
По информации по состоянию на 11.30 по ремонтным работам энергетиков:
— ул. Центральная пос Ихала сподключено ээ
— ул. Трубачева г. Лахденпохья - бригада работает
— пос. Райвио - бригада работает
— ул. Лесная пос Раухала - бригада приедет после пос. Райвио
— пос. Элисенваара - работает техника, вчера упали 2 опоры
— пос. Хийтола три улицы - бригада приедет после пос. Элисенваара
— пос. Костомоярви, пос Акахарью - бригада РЖД работает.
Центральное водоснабжение в городе и поселках работает.
Телефон ЕДДС: 8 (921) 524-94-11 круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в Сортавальском округе из-за упавшего во время шторма дерева пострадала женщина, повреждено две машины.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание