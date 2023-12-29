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Часть приладожских дорог перекроют из-за автогонок

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фото: © «Новости чемпионата России по ралли» / ВК

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В Лахденпохском районе гонщики соберутся на ралли «Карелия-2024».

С 20 по 27 января в Лахденпохском районе будут проходить тренировочные заезды и ралли, сообщили в карельском Минтрансе. По этой причине ряд местных дорог временно перекроют. 

Так, будут закрыты участки автомобильных дорог:

20, 21 и 24 января 2024 года:

с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участке автодороги «Куркиеки – Алхо», с 1 по 10 км.

24 января:

- с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Тиурула» с 0 по 4 км.

25 января:

- с 15.30 до 18.50 на участке автодороги «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 30 по 37 км.

26 января:

- с 14.50 до 18.50 на автодороге «Эстерло – подъезд к пункту пропуска «Сювяоро», км 22»;

- с 15.20 до 19.20 на участке автодороги «Вялимяки – Костамоярви» со 2 по 11 км.

27 января:

- с 10.10 до 12.10 и с 13.25 до 15.25 на участках автодорог «Ихала – Лумиваара» с 5 по 11 км и «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 16 по 30 км;

- с 11.20 до 13.20 и с 14.40 до 16.40 на участке автодороги «Ринтала – Тоунан»с 0 по 17 км;

- с 11.40 до 13.40 и с 14.45 до 16.45 на участке автодороги «Хийтола – Ринтала» с 9 – по 21 км.

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