Часть приладожских дорог перекроют из-за автогонок

В Лахденпохском районе гонщики соберутся на ралли «Карелия-2024».

С 20 по 27 января в Лахденпохском районе будут проходить тренировочные заезды и ралли, сообщили в карельском Минтрансе. По этой причине ряд местных дорог временно перекроют.



Так, будут закрыты участки автомобильных дорог:



20, 21 и 24 января 2024 года:



с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участке автодороги «Куркиеки – Алхо», с 1 по 10 км.



24 января:



- с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участке автодороги «Подъезд к п. Тиурула» с 0 по 4 км.



25 января:



- с 15.30 до 18.50 на участке автодороги «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 30 по 37 км.



26 января:



- с 14.50 до 18.50 на автодороге «Эстерло – подъезд к пункту пропуска «Сювяоро», км 22»;



- с 15.20 до 19.20 на участке автодороги «Вялимяки – Костамоярви» со 2 по 11 км.



27 января:



- с 10.10 до 12.10 и с 13.25 до 15.25 на участках автодорог «Ихала – Лумиваара» с 5 по 11 км и «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 16 по 30 км;



- с 11.20 до 13.20 и с 14.40 до 16.40 на участке автодороги «Ринтала – Тоунан»с 0 по 17 км;



- с 11.40 до 13.40 и с 14.45 до 16.45 на участке автодороги «Хийтола – Ринтала» с 9 – по 21 км.