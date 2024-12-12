Часть района в Петрозаводске осталась без света

На одной из улиц карельской столицы частично отключили электроснабжение.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, сегодня утром, 15 декабря, в одном из отдаленных районов города, на улице Сулажгорского кирпичного завода, частично отключили электричество.
Причиной отключения стало устранение повреждения на электросетях.
Срок ликвидации аварии пока не уточняется.
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