Часть школьников Петрозаводска возвращаются с дистанта

В столице Карелии в школы вернутся ученики 7,8 и 10 классов.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 16 января учащиеся 7, 8 и 10 классов вернутся к очной форме обучения.

Кроме того, в привычном графике с того же дня начнут работать учреждения дополнительного образования.

Как напомнили в мэрии, организация учебного процесса в Петрозаводске менялась с 9 января по рекомендации Главного санитарного врача Карелии.