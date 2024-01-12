Часть школьников Петрозаводска возвращаются с дистанта

В столице Карелии в школы вернутся ученики 7,8 и 10 классов.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 16 января учащиеся 7, 8 и 10 классов вернутся к очной форме обучения.
Кроме того, в привычном графике с того же дня начнут работать учреждения дополнительного образования.
Как напомнили в мэрии, организация учебного процесса в Петрозаводске менялась с 9 января по рекомендации Главного санитарного врача Карелии.
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