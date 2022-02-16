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Часть жителей города Карелии осталась без воды из-за прорыва трубы

Новости. Общество
09:50, 17 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Суоярвский район»

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В Суоярви произошел очередной прорыв на водопроводе: часть жителей останется без воды до момента устранения аварии.

Сегодня, 17 февраля, в Суоярви произошла авария на сетях водопровода. Об этом информирует официальная группа администрации муниципального образования «Суоярвский район» в соцсети. Коммунальщики отключат от водоснабжения городской микрорайон, чтобы справиться с последствиями аварии.

«17.02.2022 произошел прорыв водопроводной трубы в районе КНС г. Суоярви по объездной дороге. В связи с этим с 10.00 ч. будет произведено отключение водоснабжения населения мкр. Кайпа г. Суоярви до устранения аварии», — говорится в сообщении.

Напомним, это очередная коммунальная авария в Суоряви за два дня. В среду, 16 февраля, в городе в результате аварии на сетях водоснабжения также произошло отключение воды. Вчера без воды остались жители 115 домов в Суоярви.

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