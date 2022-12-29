Часть жителей отдаленного района Петрозаводска осталась без света из-за ДТП

В ночь на 30 декабря в Соломенном в результате ДТП повреждена опора воздушной ЛЭП, сообщили энергетики Петрозаводска.

В ночь на пятницу, 30 декабря, в Соломенном участники дорожной аварии повредили опору воздушной ЛЭП.



В результате часть потребителей, проживающих на Петрозаводском шоссе и в Сенном переулке, осталась без электроснабжения.



Работают ремонтные бригады, сообщили в компании «ОРЭС - Петрозаводск». Свет должны вернуть сегодня, примерно к 16.00.