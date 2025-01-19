Частичка театра с собой: Музыкальный театр Карелии выпустил новую сувенирную коллекцию

Музыкальный театр Карелии представил юбилейную коллекцию «Ароматы искусства».
В год своего 70-летия Музыкальный театр Карелии выпустил коллекцию сувенирной продукции под названием «Ароматы искусства». Об этом сообщили на странице Министерства культуры.
«Ароматы искусства» — это разнообразные предметы, от сладостей до одежды:
— Авторские сладости: конфеты, шоколад, драже, мармелад.
— Аксессуары: сумки и рюкзаки.
— Предметы одежды: носки, лонгсливы.
Уточняется, что творческим источником вдохновения для создания коллекции послужила неповторимая атмосфера театра, а также архитектурные элементы самого здания, являющегося памятником советской эпохи.
В дальнейшем коллекцию планируют пополнить — например, веерами, открытками, закладками для книг и другими сувенирами.
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