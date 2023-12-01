Частная баня сгорела дотла в столице карельского Приладожья

Вечером 2 декабря в Сортавале загорелась баня.

В субботу, 2 декабря, в 19.11 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частной бани в первом Совхозном участке Сортавалы.



Через три минуты огнеборцы были на месте, но пламя уже полностью охватило здание. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, рассказали спасатели.