Частная баня сгорела в Приладожье

В Питкярантском районе произошел пожар в частной бане, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сегодня в 02.01 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (7 человек, 2 единицы техники) выехали для ликвидации пожара в частной бане в поселке Хийденсельга на улице Центральной.

Возгорание было ликвидировано в 02.25.