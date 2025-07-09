Частная баня сгорела в Пряжинском районе

Пожар произошел сегодня, 10 июля, вечером.

Сообщение о возгорании поступило в 18.46.

Частная баня загорелась в деревне Виданы в Пряжинском районе. На место происшествия выезжали пожарные ПЧ-67 по охране п. Чална и ПЧ-47 пгт. Мелиоративный отряда противопожарной службы Пряжинского района.

«По прибытию первого расчета наблюдался очаг пожара внутри строения бани, совмещенной с жилыми помещениями размером 8х10 м. Площадь пожара 12 кв.м. Ликвидация в 19:24», — рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пострадавших нет. В настоящий момент приступили к разборке прошивки конструкций.