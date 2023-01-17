Частная фирма получит без торгов больше 4 гектаров земли в Петрозаводске

На двух земельных участках планируется строительство центра спорта и отдыха «Фонтаны».

Правительство Карелии распорядилось передать в аренду ООО «Торговая компания «Онего» два земельных участка в Петрозаводске общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Как говорится в правительственном распоряжении, фирма получит эти участки без торгов.

На них планируется построить объект социально-культурного назначения под названием «Центр спорта и отдыха «Фонтаны». По данным ЕГРЮЛ, торговая компания «Онего» была зарегистрирована в Петрозаводске в 2016 году, а ее главным собственником является АО «Петрагранит», которую возглавляет известный бизнесмен Дмитрий Фабрикантов.