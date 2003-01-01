Частная медицина в России растёт за счёт небольших центров

Рынок вырос за год на 7% благодаря открытию тысяч небольших клиник у дома.

Для пациентов в России становится доступнее частная медицина у дома: за год открылось 8,7 тысяч новых медицинских компаний, причём рост идёт в основном за счёт небольших клиник. Это означает больше выбора и удобства для людей, которым нужны стоматология, анализы или консультации специалистов рядом с работой или домом. Однако крупные медицинские центры открывают по-прежнему только крупные сети.

Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Rusprofile, на которые ссылается издание «Коммерсантъ». Согласно исследованию, число созданных юридических лиц в сфере медицины почти вернулось к допандемийному уровню.

