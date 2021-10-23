Частная охранная организация в Карелии незаконно хранила оружие

Частная охранная организация сдала в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

Как сообщили в Управлении, фирма добровольно сдала 4 единицы огнестрельного оружия.

Кроме того, за неделю жители Карелии добровольно сдали 16 единиц оружия, и еще две единицы были изъяты принудительно.



Росгвардейцы составили восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушения обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему.