Частные предприятия Карелии согласились давать работникам 2 выходных дня после вакцинации

Коммерческие компании, которые входят в Союз работодателей Карелии, взяли на себя обязательство давать сотрудникам 2 выходных дня после вакцинации от коронавируса.

Это условие закреплено в трехстороннем соглашении, которые заключили 31 января правительство, профсоюзы и объединение работодателей Карелии.

«Условия и порядок представления указанных дней должны быть закреплены коллективным договором или локальным актом — приказом, распоряжением», — пояснили в Управлении труда и занятости Карелии.

Ранее выходные дни после вакцинации предоставлялись работникам только бюджетных организаций.