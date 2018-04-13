Частный бизнес по оказанию соцуслуг набирает обороты в Карелии

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Негосударственный сектор оказания социальных услуг населению развивается в Карелии активнее, чем в среднем по России.
Об этом рассказал на заседании правительства республике вице-премьер Игорь Корсаков.
По его словам, доля частных фирм в Карелии занимает 17,4% от общего объема оказываемых социальных услуг – это в два раза больше среднероссийского показателя.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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