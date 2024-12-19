Частный дом дотла сгорел в Приладожье в минувший выходной

Пожар произошел в Сортавальском округе.
О происшествии в Приладожье рассказали огнеборцы 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
В воскресенье, 22 декабря, в 16:30 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома в местечке Ханки-2 Сортавальского округа.
На место пожара был направлен личный состав ОП 38 ПСЧ поселка Хелюля и 38 ПСЧ Сортавалы.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, уточнили спасатели.
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