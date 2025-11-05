Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

В среду, 5 ноября, в поселке Пиндуши Медвежьегорского района произошел пожар в частном жилом доме.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15:25. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

На место происшествия выехали пожарные подразделения из поселка Пиндуши и города Медвежьегорска. На борьбу с огнем отправили две автоцистерны и восемь спасателей. Им удалось быстро справиться с огнем — открытое горение ликвидировали к 15:40. Полностью пожар потушили к 18:00.

Пожаром повреждено 15 квадратных метров дома. Обошлось без пострадавших.

Причины пожара сейчас выясняются. Специалисты устанавливают, что привело к возгоранию и какой ущерб был нанесен.