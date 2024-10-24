Частный дом полыхал в поселке Шуя

На месте происшествия работали двадцать сотрудников МЧС.
Дом загорелся в поселке Шуя на улице Полевая. Сообщение об этом в МЧС Карелии поступило в 16:58.
На место происшествия оперативно прибыли двадцать спасателей и пять единиц техники.
Специалисты установили, что горела кровля на площади десяти квадратных метров. Огонь оперативно потушили. Пострадавших не было.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание