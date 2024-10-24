Частный дом полыхал в поселке Шуя

На месте происшествия работали двадцать сотрудников МЧС.

Дом загорелся в поселке Шуя на улице Полевая. Сообщение об этом в МЧС Карелии поступило в 16:58.

На место происшествия оперативно прибыли двадцать спасателей и пять единиц техники.

Специалисты установили, что горела кровля на площади десяти квадратных метров. Огонь оперативно потушили. Пострадавших не было.