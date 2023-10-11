Частный дом сгорел дотла в Олонецком районе Карелии

Днем 11 октября в поселке Ильинский вспыхнул частный дом.

В среду, 11 октября, в 15.27, олонецким пожарным стало известно о возгорании в доме № 37 по улице Старозаводской.



С пламенем боролись девять брандмейстеров на двух машинах.



Погибших и травмированных — нет, сообщили в Госкомитете по безопасности населения Карелии.



















Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, как пожарные на острове в Онежском озере спасли лес от огня.