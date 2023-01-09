Частный дом сгорел дотла в поселке на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Огонь уничтожил частный дом в Олонецком районе Карелии.

Во вторник, 10 января, в 09.40 на пульт пожарных Олонецкого района поступило сообщение о пожаре в жилом доме №7 в переулке Олонецкий поселка Речная Сельга.



На место происшествия выехали девять спасателей и автоцистерна на базе «Урала», говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».



Здание сгорело полностью. Погибших и пострадавших нет.

















