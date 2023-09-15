Частный дом сгорел дотла в Сортавальском районе Карелии

Сильный пожар в дачном поселке в Сортавальском районе произошел рано утром 18 сентября.

В понедельник, 18 числа, в 05.47 по тревоге подняли пожарные подразделения Сортавалы и поселка Хелюля.



В СОТ «Чайка» поселка Хаапалампи загорелся частный дом. Огнеборцы прибыли на место в 06.04.



Пожарные установили, что в горящем строении находится газовый баллон. Дом сгорел, также пламя повредило припаркованные «Жигули».



Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования или электропроводки, говорится в сообщении паблика «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».



















