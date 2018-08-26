Частный дом сгорел на севере Карелии

По теме
Загрузка...
В поселке Рабочеостровск ранним утром произошел пожар в частном доме.
Сообщение о том, что в поселке Рабочеостровск на улице Железнодорожной горит частный жилой дом №11 по телефону "01" поступило сегодня в 04:20. На ликвидацию пожара у пожарно-спасательные подразделения Кемского района (8 чел., 2 ед. техники) ушло 30 минут, рассказали в МЧС Карелии.
Информация о пострадавших, причина, виновный и ущерб пожара устанавливаются.
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
20.08.2018, 09:15
22.08.2018, 16:23
22.08.2018, 07:15
21.08.2018, 11:22
23.08.2018, 07:25
Аналитика
22.08.2018 16:23
Обществоведение
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
22.08.2018 15:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии