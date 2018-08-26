Частный дом сгорел на севере Карелии

В поселке Рабочеостровск ранним утром произошел пожар в частном доме.

Сообщение о том, что в поселке Рабочеостровск на улице Железнодорожной горит частный жилой дом №11 по телефону "01" поступило сегодня в 04:20. На ликвидацию пожара у пожарно-спасательные подразделения Кемского района (8 чел., 2 ед. техники) ушло 30 минут, рассказали в МЧС Карелии.

Информация о пострадавших, причина, виновный и ущерб пожара устанавливаются.