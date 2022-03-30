Частный дом сгорел в поселке Карелии

В поселке Эссойла Пряжинского района произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщается в официальном паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 9 апреля в 22.10 поступило сообщение о том, что в поселке Эссойла произошел пожар. Горел частный жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались 21 человек пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован за 1,5 часа.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, огонь уничтожил помещения площадью 48 кв. м. на втором этаже. Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются